10 ملايين أمريكي يواجهون خطر الفيضان جراء إعصار محتمل في أريزونا ونيو مكسيكو

اش ا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، السبت، من أن نحو 10 ملايين شخص ممن يعيشون في جنوب غرب الولايات المتحدة يواجهون خطر الفيضانات جراء الإعصار الاستوائي المحتمل.

وأشار مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن مناطق جنوب ولاية أريزونا وولاية نيو مكسيكو يواجهون احتمالية هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق.

وأوضح المركز أنه تم إعلان تحذير من "مخاطر معتدلة" بشأن هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق ولاية أريزونا وجنوب غرب ووسط نيو مكسيكو، بالإضافة إلى تحذير من "مخاطر طفيفة" في غرب أريزونا