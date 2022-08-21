اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 02:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

10 ملايين أمريكي يواجهون خطر الفيضان جراء إعصار محتمل في أريزونا ونيو مكسيكو

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:12 ص
10 ملايين أمريكي يواجهون خطر الفيضان جراء إعصار محتمل في أريزونا ونيو مكسيكو اعصار - ارشيفية
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، السبت، من أن نحو 10 ملايين شخص ممن يعيشون في جنوب غرب الولايات المتحدة يواجهون خطر الفيضانات جراء الإعصار الاستوائي المحتمل.
 
وأشار مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن مناطق جنوب ولاية أريزونا وولاية نيو مكسيكو يواجهون احتمالية هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق.
 
وأوضح المركز أنه تم إعلان تحذير من "مخاطر معتدلة" بشأن هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق ولاية أريزونا وجنوب غرب ووسط نيو مكسيكو، بالإضافة إلى تحذير من "مخاطر طفيفة" في غرب أريزونا

الأرصاد الجوية الأمريكية

اريزونا

الولايات المتحدة

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة