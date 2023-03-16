اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 01:27 م
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انقطاع التيار الكهربائى عن 4 مناطق ببنها غدا لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة الدورية

الخميس، 16 مارس 2023 12:47 م
انقطاع التيار الكهربائى عن 4 مناطق ببنها غدا لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة الدورية قطع الكهرباء -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، انقطاع الكهرباء، غدا الجمعة، عن 4 مناطق في مدينة بنها، لمدة 3 ساعات، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء، كما ناشدت المواطنين وأصحاب المحال الخدمية تدبير مصادر احتياطية خلال فترة الانقطاع.
 
وكشف بيان المحافظة، أن قطع الكهرباء في القليوبية، غدا الجمعة، سيكون من الساعة 8 حتى 11 صباحا، لمدة 3 ساعات متواصلة، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات بـ4 مناطق.
 
وأوضح البيان، أن المناطق المتأثرة من قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها هي مناطق "منشية النور، ومساكن طابا، وعزبة السوق، وعمليات الصرف الصحي بالعاصمة بنها".
 
وقدمت محافظة القليوبية عبر بيان لها اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، حيث أشار إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء، وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبي بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.

 


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