اليوم السابع
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القضاء الباكستانى يمنع الشرطة من استئناف محاولة اعتقال عمران خان حتى الجمعة

الخميس، 16 مارس 2023 11:33 ص
القضاء الباكستانى يمنع الشرطة من استئناف محاولة اعتقال عمران خان حتى الجمعة عمران خان
وكالات الأنباء

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حظر أمر قضائى فى باكستان، الخميس، على الشرطة استئناف محاولة اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان تنفيذاً لأمر قضائى، حتى الجمعة.

وفشلت الشرطة الباكستانية، الأربعاء، للمرة الثانية فى القبض على خان، وانسحبت من محيط منزله، بعد اشتباكات عنيفة مع أنصاره.

وقالت الشرطة الأربعاء، إنها أوقفت عملية اعتقاله بسبب مباراة كريكيت كبيرة في المدينة، وأنها ستسأنف اعتقاله بعد انتهائها مساءً، لكن قراراً قضائياً حظر استئناف اعتقاله حتى المساء.

وكانت المحكمة العليا في لاهور،قرر أمس الأربعاء، "تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان".
 
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن "قاضيا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس".
 
وطلب قاضي المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده في ما يعرف بقضية الهدايا".
 
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.

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