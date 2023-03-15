اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 02:44 م
أكرم القصاص
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المحكمة العليا فى باكستان تعلق أمر اعتقال عمران خان

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:17 م
المحكمة العليا فى باكستان تعلق أمر اعتقال عمران خان اشتباكات فى محيط منزل عمران خان
وكالات

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قررت المحكمة العليا في لاهور، اليوم الأربعاء، "تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان".
 
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن "قاضيا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم غد الخميس الموافق 16 مارس".
 
وطلب قاضي المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده في ما يعرف بقضية الهدايا".
 
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.

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