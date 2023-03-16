الشائعات وأثرها على الأمن القومى ندوات توعوية بجامعة الزقازيق

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالوزارة، الدكتور حسام عوض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى بالجامعة، بمشاركة اتحاد طلاب الكلية ، وأسرة طلاب من أجل مصر.

كما حضر فعاليات الندوة أيضا كلا من: الدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة، العامة للشباب، و الدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية، والدكتور أحمد نجم استشارى التدريب بوزارة الشباب والرياضة.

جدير الذكر أن الندوة تناولت مفهوم الشائعات ومصدرها وكيفية التصدي لها، ودور الشباب في مواجهتها، وخطورتها حيث تستهدف زعزعة الأمن القومى المصرى والتصدى للفكر المتطرف.