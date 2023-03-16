الأم المثالية بالشرقية.. والدة أول معيدة من ذوى الهمم بجامعة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعربت سهير الحسينى بيومى، الأم المثالية لذوى الهمم، من محافظة الشرقية، عن فرحتها بفوزها باللقب، قائلة: "الحمدلله، ربنا جبر خاطرى، وتكريم هو وسام على صدرى".

أوضحت الأم المثالية ، إنها كرست حياتها، لرعاية أبناءها، بعد وفاة الزوج فى عز شبابه، تاركا لها أربعة أبناء بينهم إثنان من ذوى الهمم يعانون من ضمور العضلات، مضيفة أنها رفضت الزواج، وعملت على رعاية أطفالها، ومرت بالكثير من مواقف الصعبة، ولكن أصعبهم هو وفاة نجلتى الصغرى جودى، وهى طفلة عمر 7سنوات، اثناء عملية جراحية.

وتضيف: "استكملت المسيرة رغم الألم، لتربية ابنائى الثلاثة يارا ومحمد من ذوى الهمم ضمور عضلات ومحمد، حتى وصلوا إلى بر الأمان، بالرغم من الإعاقة هم من متفوقين دراسيا واخلاقيا، الابنة الكبرى يارا نبيل هى اول معيدة بجامعة الزقازيق من ذوى الهمم، بكلية التجارة حاليا تستعد لمناقشة الدكتوارة، ومحمد نبيل ببكالوريوس التجارة، ومصطفى بكلية الآداب".

وعن طموحاتها، تقوم الأم المثالية: "إننى الحمدلله، ربنا أكرمنى فى أبنائى وأفتخر بهم، كل حلمى هو زيارة بيت الله الحرام بحج أو عمرة".