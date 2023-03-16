اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل منزل بأبوتشت فى قنا

الخميس، 16 مارس 2023 05:03 م
السيطرة على حريق نشب داخل منزل بأبوتشت فى قنا حريق -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات قنا يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية الكرنك فى مركز أبوتشت.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل محمود عبد العال غزالى، بقرية الكرنك فى مركز أبوتشت، ما أسفر عن نفوق نعجتين وحمار وبعض ملابس أصحاب المنزل.

 

وتم السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع إصابات بشرية، وتحر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


حريق بقنا

مركز ابوتشت

محافظة قنا

اخبار قنا



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