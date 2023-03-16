اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 03:09 م
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السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

الخميس، 16 مارس 2023 02:35 م
السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى بولاق الدكرور حريق -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.
 
تم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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