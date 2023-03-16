السجن 3 سنوات لعامل قتل نجله بسبب تكرار تعديه بالضرب على شقيقته في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن، بالسجن 3 سنوات للمتهم" ش.ا.ش"، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامه بقتل المجني عليه " أ.ش.أ" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14845 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بالحضور الي ديوان القسم، وأقر بارتكاب الواقعة وطعن المجنى عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أن المتهم " ش.أ.ش" 50 سنة عامل ، حضر الي ديوان القسم، وأقر أنه قام بطعن نجله المجني عليه " أ.ش.أ" عاطل ، وقدم السلاح الأبيض سكين المستخدم في الواقعة، واضاف أنه علي اثر شكوي متكرره من نجلته شقيقة المجني عليه وزوجها من قيام المجني عليه بالتعدي عليها بالضرب، وضاق صدر المتهم من سلوكه المتكرر، فاستهل سلاحا أبيض سكين، وتوجه الي ماكن تواجده حيث اعتدي عليه بطعنه في صدره أحدثت إصابته، مما أدي الي وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، وأعترف المتهم بارتكاب الواقعة، والمتهم قد ارتكب جناية وجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت بحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.