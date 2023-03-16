السجن المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل ودفن جثتها داخل غرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن ، بالسجن المؤبد للمتهم " ع.ال.ال" مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، وأمرت بحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليها "ا.م .ح" .

تعود أحداث القضية المقيدة, برقم 14149 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ بتغيب المجني عليها مقيمة بالجمرك، والعثور على جثتها داخل غرفة بأحد العقارات دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط فريق البحث الجنائي من قسم شرطة الجمرك ، وقسم شرطة الرمل أول ، أنه علي بلاغا تلقاه قسم شرطة الجمرك، بتغيب المجني عليها " ا.م.ح" ربة منزل ،عن منزلها ،وتحرر محضر بذلك ،وعقب فحص كاميرات المراقبة المحيطة بخط سيرها.

تبين اختفائها لدي خالتها بمنطقة سيدي جابر، وبسؤالها اقرت أن المجني عليها علي علاقة بالمتهم " ع.ال.ال" حارس عقار بدائرة قسم شرطة الرمل اول .

وتبين من تحريات ضباط قسم شرطة الرمل اول، توصلت الي قيام المجني عليها علي علاقة بالمتهم غير شرعية، وعلي اثر قيام المجني عليها بابتزاز المتهم ماديا مقابل استمرار تلك العلاقة، حدثت بينهما خلافات، وخوفا من افتضاح أمر المتهم أهداه تفكيره الاثيم الي قتلها والتخلص منها وانتهز فرصة تواجدها داخل غرفته فالتقط أداة حادة مرزبة ، كانت بجوار السرير وانهال عليها ضربا أسفل رقبتها حتي تقين من موتها، ثم قام باخفاء جثتها ودفنها داخل حفرة بالغرفة الملحقة بغرفة معيشته، وأستولي علي هاتفها المحمول، وفر هاربا الي محافظة البحيرة.

وبتكثيف فريق البحث عن كشف الواقعة، تم ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة ، وبيع الهاتف الي شخص حسن النية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.