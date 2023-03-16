السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتسبب فى حادث قطار وإصابة شخصين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وتحمل قيمة التلفيات؛ لاتهامه بحيازة حشيش مخدر وقيادة كلارك تحت تأثير المخدرات فوق قضبان السكة الحديد حال عبور قطار بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن حادث وإصابة شخصين.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 37795لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 3953 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم أحمد ن أ ف، 20 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 19 ديسمبر الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، حاز جوهر الحشيش المخدر وقاد كلارك تحت تأثير المخدرات وتسبب بغير عمد في تعريض سلامة القطار رقم 230 الزقازيق – طنطا للخطر، وذلك حال قيادته المركبة واعتراض طريق القطار حال مروره،.

جاء في أمر الإحالة وقوع الحادث حال عبور المتهم بالمركبة من مكان غير مخصص للعبور بناحية مزلقان السكة الحديد في كفر الحلبي التابع لقرية أم رماد بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة كل من: وائل إسماعيل عبدالرحمن أحمد، وأحمد محمد سليم سليمان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.