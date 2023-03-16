وكيل "زراعة الغربية" يتفقد الزراعات المستخدمة للرى الحديث بمركز زفتى

تفقد الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم، الخميس، الزراعات المقامة بالحقول المنفذ بها نظم الري الحديث بناحية بندر زفتى مركز زفتى رافقة خلال الجولة المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية والمحاسب مدحت كركر مديرعام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمهندس على فودة مدير الإدارة الزراعية بمركز زفتى والمهندس أشرف زهرة مدير الإدارة الزراعية بمركز السنطة.



وتم زيارة مزرعة الحاج ابوالعلا درويش المنزرعة بمحصول البطاطس صنف كارا بمساحة 15 فدانا وتبين أن الحالة العامة للمحصول ممتازة مما يُبشر بمحصول وفير.



وبسؤل المزارع أفاد بأنه بتطبيق نظام الرى الحديث يتم توفير حوالى 20 إلى 30 % من كمية الأسمدة والمياه و مبيدات الحشائش وان الحاله العامة لمحصول البطاطس ممتازة وتبشر بإنتاجية عالية للمحصول مما يعود على المزارع بعائد اقتصادي مرتفع.



كانت تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوسع بتطبيق نظام الري الحديث علي جميع الزراعات وترشيدا للمياة وأستخدام أعلي مستوي من نظم الري الحديث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بضرورة ترشيد المياه وأستخدام نظم الري الحديث.