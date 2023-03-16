اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الخميس، 16 مارس 2023 11:22 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه أموال- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
 
 
 

غسل أموال

الداخلية

قضايا غسل الاموال



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