الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
أموال- أرشيفية
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