الخضراوات الملونة تساعد فى الوقاية من سرطان البروستاتا

رانيا عامر

كشف باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن الرجال الذين يأكلون بانتظام الفواكه و الخضراوات الملونة كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

سرطان البروستاتا (PC) يمكن الوقاية منه بمجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة المحددة ، ويتعافى الرجال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لهذه الحالة بسرعة أكبر.

تسلط النتائج وفقا لموقع " healthline"، من دراستين نشرتا في مجلة السرطان ، الضوء على أهمية البحر المتوسط أو نظام غذائي آسيوي يتضمن هذه الأطعمة.

قارن الباحثون بين تركيزات المغذيات الدقيقة في البلازما لمرضى سرطان البروستاتا مع مجموعة تحكم صحية، وكشفوا عن انخفاض مستويات اللوتين والليكوبين وألفا كاروتين والسيلينيوم في مرضى الكمبيوتر الشخصي ومستويات عالية من الحديد والكبريت والكالسيوم في نفس المجموعة ، مقارنة بالضوابط .

كما ارتبطت زيادة تلف الحمض النووي بعد التعرض للإشعاع بانخفاض الليكوبين والسيلينيوم في بلازما الدم.

الرجال الذين تقل تركيزاتهم في البلازما عن 0.25 ميكروغرام لكل مليلتر (مل) من الليكوبين و / أو أقل من 120 ميكروغرام / لتر للسيلينيوم لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان البروستاتا ومن المرجح أن يكونوا أكثر حساسية للآثار الضارة للإشعاع.

تشمل الأطعمة الغنية بالليكوبين الطماطم والبطيخ والبابايا والعنب والخوخ والبطيخ والتوت البري. تشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم اللحوم البيضاء والأسماك والمحار والبيض والمكسرات.

يقول الدكتور بيرمال ديو ، المؤلف المشارك في الدراسة ، إن تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين والسيلينيوم بشكل طبيعي أفضل من تناول المكملات الغذائية ، حيث تكون الفوائد محدودة ، وفقًا لدراسات سابقة.

يقول الدكتور ديو: "توصيتنا هي اعتماد نظام غذائي متوسطي يستعين بمساعدة اختصاصي التغذية لأن الناس يمتصون العناصر الغذائية بطرق مختلفة ، اعتمادًا على الطعام والجهاز الهضمي والنمط الجيني للشخص وربما الميكروبيوم".

لا يزال سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وقاتلة لدى الرجال ، لكن النقص الغذائي المرتبط به لا يزال غير معروف إلى حد كبير ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة.

تم سابقًا ربط عوامل الخطر الأخرى ، مثل العرق والتاريخ العائلي والعمر بسرطان البروستاتا.

"هناك دليل قوي على أن زيادة الوزن وطول القامة يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، الأنظمة الغذائية الغنية بمنتجات الألبان ومنخفضة فيفيتامين هـقد يزيد أيضًا من المخاطر ولكن الأدلة أقل وضوحًا ".

يوجد فيتامين هـ في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات.