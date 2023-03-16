البيت الأبيض: تسليم بولندا طائرات لأوكرانيا لا يغير موقفنا المعارض لإرسال طائرات

قال البيت الأبيض اليوم إن تسليم بولندا طائرات ميج لأوكرانيا "لا يغير" الموقف الأمريكى المعارض لإرسال طائرات، بحسب سكاى نيوز.
وكانت كييف طالبت الغرب مرارا وتكرارا بتزويدها بطائرات، لاستخدامها فى الحرب التى تشنها عليها روسيا منذ أكثر من عام.
وسيتم استبدال طائرات "ميج" التى ستنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "إف آى 50" الكورية الجنوبية التى اشترتها بولندا، ثم بطائرات "إف 35" الأمريكية.
يذكرأن، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الخميس، أن وارسو سترسل لأوكرانيا 4 طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم من طراز "ميج 29" خلال أيام.
وقال دودا للصحفيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة 4 طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا. يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حاليا، ومن المحتمل أن يتم نقلها تباعا".
وتابع: "لذلك يمكننا القول إننا على وشك إرسال طائرات الميج هذه إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن بولندا لديها حاليا أكثر من 10 طائرات "ميغ" ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
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