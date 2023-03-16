البيت الأبيض: تسليم بولندا طائرات لأوكرانيا لا يغير موقفنا المعارض لإرسال طائرات

كتب محمد جمال

قال البيت الأبيض اليوم إن تسليم بولندا طائرات ميج لأوكرانيا "لا يغير" الموقف الأمريكى المعارض لإرسال طائرات، بحسب سكاى نيوز.

وكانت كييف طالبت الغرب مرارا وتكرارا بتزويدها بطائرات، لاستخدامها فى الحرب التى تشنها عليها روسيا منذ أكثر من عام.

وسيتم استبدال طائرات "ميج" التى ستنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "إف آى 50" الكورية الجنوبية التى اشترتها بولندا، ثم بطائرات "إف 35" الأمريكية.