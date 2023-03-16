الأم المثالية لشهيد فى الشرقية: أشكر الدولة للاهتمام بالمرأة والشهداء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت فاطمة السيد مصطفى محمد 69 سنة الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة: "أنا والدة الشهيد عقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر سليم والذى استشهد وهو يدافع عن تراب الوطن الذى رشحنى أن أكون الأم المثالية إدارة الشئون الاجتماعية بمركز كفر صقر محافظة الشرقية وتابع معى مدير وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية ناطورة".

وأضافت لـ" اليوم السابع" أن الذى أهلها للفوز بالأم المثالية استشهاد نجلها الغالى وهو يدافع عنى وعن كل المصريين ويحافظ على كل ذرة من تراب مصرنا الحبيبة، مؤكدة أن استشهاد نجلها البطل هو الذى أهلها للفوز بجدارة.

وأرسلت الحاجة فاطمة الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة رسالة لكل الأمهات أن تصبر على قضاء الله وتحتسب كل آلم يلم بها لوجه الله وتنتظر الجزاء من الله وستجد أكثر مما تمنت من عطاء الله عز وجل.

وأضافت أن الدولة المصرية أعطت العديد من الصلاحيات للمرأة لتقوم بأدوار مجتمعية وسياسية وتعمل فى شتى المجالات وهذا أعطى فرص عظيمة للمرأة والتى بدورها أظهرت نجاحات باهرة شاهدها واحسها الجميع لتثبت للعالم أجمع أن المرأة المصرية هى نوعية قليلة وقادرة على الإبداع والإدارة.

وتمنت والدة شهيد القوات المسلحة أن تنال الحج والعمرة وأن يحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها وأن تظل مصر كنانة الله فى ترضه ومأمن لكل خائف وأن يعيش المصريين فى رغد وخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وفى السياق نفسه أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، تم انتقاء 133 منهن بشكل نهائى بعد انطباق الشروط عليهن، وهى إلا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.