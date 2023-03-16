اليوم السابع
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الأم المثالية بالإسكندرية: ابنتى أخبرتنى بالفوز ونشكر القيادة السياسية للاهتمام بالمرأة

الخميس، 16 مارس 2023 03:40 م
الأم المثالية بالإسكندرية: ابنتى أخبرتنى بالفوز ونشكر القيادة السياسية للاهتمام بالمرأة هدى محمد عبادى الأم المثالية بالإسكندرية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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فازت هدى محمد عبادى الأم المثالية بالإسكندرية، أنها علمت بخبر فوزها على مستوى الإسكندرية من نجلتها وشعرت بالسعادة لانها ضحت كثيرا فى حياتها منذ أن كانت صغيرة.

وأضافت الأم المثالية بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تبلغ من العمر 65 عاما ولديها 3 أبناء حصلوا على شهادات عليا وضحت كثيرا من اجلهم على الرغم من انها ربت منزل ولم تعمل.

واشارت إلى انها بدأت تولى المسئولية مبكرًا منذ تحملها مسئولية أشقاءها ثم تزوحت فى عمر الـ15 عام وأنجبت أطفالها حتى تخرجوا وتزوجوا وانجبوا اطفال ولازالت تتحمل مسئوليتهم حتى الآن.

وقالت أن هناك اهتمام كبير بالمرأه من القيادة السياسية وحرص شديد لتكريمها فى المحافل المختلفة وقدمت الشكر لابناءها لترشيحها للفوز بهذه الجائزة.

وفى النهاية تمنت أن تحج بيت الله وهى الامنيه الوحيدة التى تتمناها حاليا.

هدى محمد عبادى الأم المثالية بالإسكندرية
هدى محمد عبادى الأم المثالية بالإسكندرية

 


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