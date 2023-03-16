اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 01:38 م
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إصابة 5 سيدات عقرهم كلب ضال فى المنوفية

الخميس، 16 مارس 2023 01:28 م
إصابة 5 سيدات عقرهم كلب ضال فى المنوفية كلب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 5 سيدات بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بجروح متفرقة فى الجسم، نتيجة تعرضهم لهجوم من كلب ضال، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 5 سيدات بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بجروح متفرقة فى الجسم، نتيجة تعرضهم لهجوم من كلب ضال، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمكنت الأهالى من القضاء على الكلب الضال.

 

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

كلب ضال

زاوية الناعورة

مركز الشهداء

كلاب ضالة



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