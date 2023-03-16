إصابة 5 سيدات عقرهم كلب ضال فى المنوفية

أصيب 5 سيدات بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بجروح متفرقة فى الجسم، نتيجة تعرضهم لهجوم من كلب ضال، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 5 سيدات بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بجروح متفرقة فى الجسم، نتيجة تعرضهم لهجوم من كلب ضال، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمكنت الأهالى من القضاء على الكلب الضال.