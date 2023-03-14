نتيجة قرعة الحج 2023 بمحافظة المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت منذ قليل مديرية أمن المنوفية، فوز 729مواطنًا في نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية، حيث أقيمت الاحتفالية فى صالة استاد الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ووسط حضور اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، ومسؤولي و وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية ومسؤولي الأوقاف في محافظة المنوفية.

وأكد مصدر أمنى أنه سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بكل مركز شرطة.