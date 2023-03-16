أخصائية تغذية توصى بسبع مغذيات تحتاجها الشابات.. منها الفوليك والحديد

كتبت ميرفت رشاد

تعتمد صحتك المستقبلية على القرارات التي تتخذها في وجبات الطعام، يساعد تزويد طبقك بالأطعمة الغنية بالمغذيات على الحفاظ على صحة جسمك وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بالعمر، بين أواخر سن المراهقة وأوائل الخمسينيات من العمر ، يجب أن تولي النساء اهتمامًا إضافيًا لأنظمتهن الغذائية لعدد من الأسباب، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

وقالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا:"عندما يتعلق الأمر بصحة المرأة ، فإن أهمية وجود تلك العناصر الغذائية تزداد تعددًا، إن معرفة العناصر الغذائية الأساسية ومقدارها يمكن أن يساعد النساء على الشعور بأفضل ما لديهن طوال كل عقد من الحياة ".



7 عناصر غذائية تحتاجها كل امرأة بانتظام : 1. حمض الفوليك

ضروري لصحة القلب ، وظائف الأعصاب ، صحة العضلات ، إنتاج الطاقة ، الهضم ، صحة الدم ، تنظيم الشهية ، صحة العين ، وصحة الجلد، ضروري لتقليل مخاطر حدوث عيوب خلقية في الدماغ والحبل الشوكي عند الطفل أثناء الحمل، المصادر الغنية: البروكلي والحمص والخضراوات الورقية.

2. الحديد

ضروري لوظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التوازن الهرموني ، ويساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، قم بإقرانها بالأطعمة الغنية بفيتامين سي لامتصاص أفضل، المصادر الغنية: زبيب ، عدس ، فول الصويا ، بذور السمسم

3. الكالسيوم

ضروري لصحة العظام والأسنان ووظيفة العضلات وتقلص الأوعية الدموية وتمددها ونقل الأعصاب والتوازن الهرموني، المصادر الغنية: بذور السمسم.

4. فيتامين د

يعمل فيتامين د مثل الهرمون في جسمك. عندما يتم تحويله إلى شكله الأكثر نشاطًا من الناحية البيولوجية عن طريق الكبد والكليتين ، فإنه يساعد الأمعاء على امتصاص المزيد من الكالسيوم من الطعام، مصدر غني: أسهل مصدر لفيتامين (د) هو أشعة الشمس. مصدر آخر ، صفار البيض ، المشروم.

5. فيتامين هـ

يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في المناعة والتوازن الهرموني وتنظيم الالتهابات، المصادر الغنية: اللوبيا ، المانجو ، جوز الهند ، بذور الكتان ، الجوز.

6. المغنيسيوم

يساعد في عمل الإنزيمات المختلفة المشاركة في تخليق البروتين ، وتنظيم ضغط الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، ووظيفة الأعصاب والعضلات. المصادر الغنية: الموز ، الأفوكادو ، الخضراوات الورقية الخضراء ، التين .

7. أحماض أوميجا 3 الدهنية

مكونات بنية الخلية التي تساعد في الحفاظ على الأداء الصحي للقلب والأوعية الدموية والدماغ والعينين والرئتين والهرمونات، المصادر الغنية: السمن ، الأفوكادو ، زيت الزيتون ، الجوز ، بذور الشيا