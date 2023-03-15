7 أطعمة تقوى المناعة خلال فصل الربيع.. أبرزها السبانخ والفراولة

كتبت ميرفت رشاد

يقترب فصل الشتاء أخيرًا من نهايته، وربما يكون أفضل وقت فى العام من حيث الطقس هو فصل الربيع، على الرغم من أن هذا التحول فى الطقس مرحب به إلا أن أجسامنا يمكن أن تكون عرضة للإصابة بالعدوى خلال هذه الفترة، حيث تكون المناعة فى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وغالبًا ما نصاب بنزلة برد أو "حمى الربيع" خلال هذا الموسم، وفى هذا التقرير نقدم بعض الأطعمة الصحية التى يمكن إضافتها إلى النظام الغذائى لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

7 أطعمة تساعد في تعزيز المناعة خلال فصل الربيع

1. السبانخ

السبانخ دورها فى تعزيز المناعة خلال الربيع مهم للغاية، لاحتوائها على العناصر الغذائية مثل فيتامين A و C و K بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

2. البرتقال

كلما زاد عدد الحمضيات، كلما كان ذلك أفضل، البرتقال هو مصدر قوى لفيتامين سى والمغذيات النباتية الأخرى والمركبات النشطة، وترفع برتقالة واحدة فى اليوم مناعتك وتحافظ على لياقتك.

3. الفراولة

تعد الفراولة الطازجة من الفواكه المفضلة لموسم الربيع، إنها مصادر ممتازة لفيتامين ج ومضادات الأكسدة التى يمكن أن تمنح جهاز المناعة لديك دفعة تشتد الحاجة إليها أثناء انتقال الطقس.

4.الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات بطبيعته، فهو أحد الأطعمة التي يمكنك تناولها بالتأكيد لمناعة الربيع، جرعة من عصير الزنجبيل لن تهدئ حلقك وتزيل الاحتقان فحسب ، بل ستحافظ أيضًا على حاصل صحة المناعة.

5. المشروم

له تأثير إيجابى على المناعة سواء كنت تستهلكه على شكل شوربة أو مقلى، فهو محمّل بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة، كما أنه غنى بفيتامين د.

6. البنجر

البنجر ذو اللون الزاهى ملىء بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يمكن أن يوفر دفعة ممتازة للمناعة، أضفه إلى نظامك الغذائي الربيعي وشاهد الفرق في صحتك.

7.اللبن الرائب

صدق أو لا تصدق، الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب يمكن أن تساعد بالفعل في الوقاية من الأمراض، حيث إنها تزود أمعاءنا ببعض بكتيريا البروبيوتيك الممتازة.