كتبت فاطمة خليل

يشعر الكثير من الناس بالإرهاق والتعب في الصباح، وينتهى الأمر بشرب فنجان من القهوة لاستعادة النشاط والتركيز، فإذا كانت هذه طقوسك الصباحية، فأنت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لاستعادة النشاط والطاقة العالية، وهناك طرق عديدة للتغلب على الكسل والاستيقاظ مفعمًا بالطاقة والنشاط نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع " health".

6 نصائح للتخلص من الكسل والاستيقاظ بنشاط كل صباح

1. وضع جدول نوم جيد

إن تطوير جدول نوم جيد واتباع ممارسة صحية للنوم سوف يأخذك شوطًا طويلاً في بناء حياة ناجحة وصحية. يجب عليك دائمًا محاولة الحفاظ على دورة نوم واستيقاظ منتظمة إلى حد ما حتى تستيقظ وأنت تشعر بالصحة والانتعاش.

2. قل لا للشاشات في وقت النوم

تجنب استخدام الشاشات حتى وقت متأخر جدًا من الليل. بدلاً من ذلك، اقرأ حتى تتمكن من الاسترخاء والراحة والحصول على نوم جيد يبقينا الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة مستيقظين حتى وقت متأخر ويقلل أيضًا من إفراز الميلاتونين، هرمون النوم.

3. قم بعمل قائمة مهام لليوم القادم

رتب الأشياء التي تتطلع إليها خلال اليوم، من شأن إعداد قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها أن يجعلك تشعر بالقوة والتحفيز لليوم التالي، وسوف تميل إلى النوم في حالة مزاجية جيدة مع العلم أن لديك خطة منظمة لليوم التالي.

4. ابدأ يومك بملاحظة هادئة

إن اتباع روتين صباحي صحي أمر غير قابل للتفاوض بحيث يضبط الحالة المزاجية طوال اليوم. يمكنك تجربة اليوجا / التأمل ، حتى لمدة 15 دقيقة ، أو يمكنك التفكير في اتباع نظام لياقة بدنية في الصباح من شأنه تنشيطك التزم بهذا الروتين لرؤية أفضل النتائج على المدى الطويل.

5. قم بالمهام التي تبدو مملة أولاً

حاول حل التحديات التي قد تتصور أنها قادمة مسبقًا إن وضع خطة ما أمر مفيد عندما تحل المهام الشاقة أول شيء في الصباح ، سينتهي بك الأمر بالشعور بالدافع والتمكين.

6. لا تضغط على غفوة المنبه

عندما يتعلق الأمر بمحاولة الاستيقاظ وأنت مفعم بالطاقة. إذا كنت تقضي آخر نصف ساعة من نومك في "نوم مجزأ" يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على قدرتك على العمل خلال اليوم.

جرب اختراق دورة النوم لمدة 90 دقيقة عن طريق ضبط المنبه قبل 90 دقيقة من وقت الاستيقاظ والتنبيه عندما تريد الاستيقاظ.