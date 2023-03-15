5 علاجات غير دوائية للربو .. منها تجنب الأطعمة المصنعة وتناول أوميجا3

كتب حسام الشقويرى

الربو هو اضطراب تنفسي يتسم بانقباض والتهاب الممرات الهوائية. وتشمل أعراض الربو الأزيز والسعال وصعوبة التنفس أو ضيق في الصدر. وقد يحدث الربو بسبب مسببات الحساسية (العفن ، حبوب اللقاح ، العث ، الغبار) ، المرض الفيروسي ، الهواء البارد ، التمارين الرياضية ، أو الإجهاد العاطفي. وتلعب الوراثة دورًا أيضًا، وفقا لما نشره موقع realsimple.

وقد يتفاعل بعض الأفراد المصابين بالربو بشكل عكسي مع بعض المواد الكيميائية أو المواد المضافة في الأطعمة ، بما في ذلك المحار والمكسرات والقمح ومنتجات الألبان والكبريتات الغذائية المستخدمة في حفظ الأطعمة وبعض ألوان الطعام .

العلاجات البديلة والطبيعية للربو

قد يقلل مرضى الربو من حاجتهم إلى الأدوية الموصوفة للعلاج الكيميائي (المنشطات) وأجهزة الاستنشاق من خلال نمط الحياة والتغييرات الغذائية والمكملات الغذائية مثل :

1 - تجنب التعرض لدخان السجائر والتلوث الداخلي والخارجي والمواد المسببة للحساسية الشائعة مثل الغبار.

2 - تجنب المضافات الغذائية والأطعمة المصنعة ، و يجب أن يركز النظام الغذائي على الأطعمة العضوية الكاملة قدر الإمكان. ركز على تقليل الكربوهيدرات المكررة مثل السكر والنشويات المعالجة بكثافة والزيوت المهدرجة والمهدرجة جزئيًا (التي تتداخل مع استقلاب الأحماض الدهنية) والمضافات الغذائية الصناعية والمنكهات والمحليات والأطعمة المقلية ولحم الخنزير.

3 - أدرج توازنًا بين التمارين الهوائية ، وتمارين المقاومة ، وتمارين الإطالة أو اليوجا في روتين التمرين. ويوصى باستخدام تقنيات إدارة الإجهاد بما في ذلك الارتجاع البيولوجي والتأمل.

4 - مكمل مع أوميغا 3. قد يساعد زيت السمك وزيت بذور الكتان ، وكلاهما من المصادر الممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، في تقليل الالتهاب.

5 - احصل على الكثير من مضادات الأكسدة من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. والتي تقلل من نشاط الجذور الحرة ، مما يؤدي إلى تحفيز الالتهاب. يتضمن ذلك الفيتامينات A و C و E ، والكيرسيتين، والبيوفلافونويدس