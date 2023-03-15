وكيل أوقاف الأقصر يعلن أماكن منافذ بيع صكوك الإطعام بإدارات الأوقاف المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن أماكن منافذ بيع صكوك الإطعام بإدارات الأوقاف المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والمجتمعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تعلن المديرية عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك فى المنافذ التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460).

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أنه تشمل منافذ توافر الصكوك أيضاً ما يلي:- (إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548، حيث تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، حيث نجحت إدارة أوقاف القرنة بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان مدير الإدارة ببيع عدد 3 صكوك، موضحاً أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية، حيث أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها 11 منفذًا.