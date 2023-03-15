مشروع قانون يعاقب من حصل على الإجهاض بالإعدام يثير جدل فى ساوث كارولينا

كتبت: نهال أبو السعود

يدرس المشرعون الجمهوريون في ولاية ساوث كارولينا مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجعل الشخص الذي يجرى عملية اجهاض معرض لعقوبة الإعدام، وفقا لصحيفة "يو اس ايه توداي".

مشروع القانون ، الذي يحمل عنوان "قانون الحماية المتساوية قبل الولادة بولاية ساوث كارولينا لعام 2023 "، سيغير القانون الجنائي للولاية ويعيد تعريف "الشخص" ليشمل بويضة مخصبة في نقطة الحمل.

ووفقًا لمشروع القانون ، فإن التغيير من شأنه أن "يضمن أن الطفل الذي لم يولد بعد والذي وقع ضحية جريمة قتل يتمتع بحماية متساوية بموجب قوانين جرائم القتل في الولاية" الذي بموجبه يتضمن ذلك عقوبة الإعدام.

ينص مشروع القانون على استثناءات للحوامل اللاتي أجهضن إذا "أُجبرن على القيام بذلك بسبب التهديد بالموت الوشيك أو الإصابة الجسدية الكبيرة" كما ينص على استثناء إذا تم الإجهاض لإنقاذ حياة الأم ولا توجد استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.

وفقا للتقرير، أثار قرار المحكمة العليا يونيو الماضي لإلغاء الحق في الإجهاض تداعيات في جميع أنحاء البلاد حول ما إذا كان الشخص الذي أجرى عملية إجهاض يمكن اتهامه بالقتل في الولايات التي لديها قوانين مناهضة للإجهاض.

منذ القرار ، بدأت قوانين مكافحة الإجهاض التي تتضمن تهم القتل كعقوبات جنائية في الظهور في ولايات مثل ساوث كارولينا وكنتاكي وأركنساس.

انتقدت النائبة الجمهورية نانسي ميس التي حثت حزبها على اتخاذ نهج أكثر وسطية لقوانين مكافحة الإجهاض ، التشريع المقترح في مجلس النواب، وقالت: "لرؤية هذا النقاش يذهب إلى الأماكن المظلمة ، الحواف المظلمة ، الامر مزعجًا للغاية بالنسبة لي كامرأة ، كمشرعة ، كأم ، وكضحية للاغتصاب"، وتابعت: "هذا النقاش يجب أن يكون نقاشا بين الحزبين حيث نوازن بين حقوق المرأة ونوازن بين الحق في الحياة"