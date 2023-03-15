اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 07:06 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تشيد بجهود وزارة العدل لميكنة ورفع كفاءة مقار الشهر العقارى

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:58 م
محافظ دمياط تشيد بجهود وزارة العدل لميكنة ورفع كفاءة مقار الشهر العقارى جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربيني

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الأربعاء، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وذلك أثناء زيارتهما للمحافظة لافتتاح أعمال ميكنة عدد من مكاتب الشهر العقارى بمدن دمياط وفارسكور ورأس البر.
 
هذا وقد جاء اللقاء بحضور المستشار محمد سعد قمرة رئيس الاستئناف ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، حيث رحبت المحافظ بتلك الزيارة، كما أشادت بجهود وزارة العدل لميكنة ورفع كفاءة مقار الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدمها تلك المنظومة والتيسير على المواطنين، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمى.
 
فيما وقد وجها مساعدى وزير العدل التحية إلى محافظ دمياط، مشيدا بالجهود التى حققتها لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء
 

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