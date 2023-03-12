اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 10:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وزير العدل يوجه قيادات الشهر العقارى بزيادة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين

الأحد، 12 مارس 2023 10:13 م
وزير العدل يوجه قيادات الشهر العقارى بزيادة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأحد، زيارة مفاجأة من المستشار عمر مروان وزير العدل وحسن شحاته وزير القوى العاملة، لمتابعة العملية انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق  التي جرت صباح اليوم بديوان عام المصلحة. 
 
وشارك في الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم حيث استقبلهم، الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسناء محمود الأمين العام للمصلحة.
 
38f14f41-6c87-4759-8644-4f67c5145b4e
 
وتفقد الوزيرين فور وصولهما العملية الانتخابية ولجان الاقتراع وأشادا بالجهد والتنظيم من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 
 
وعلى هامش الزيارة اجتمع المستشار عمر مروان برئيس وقيادات المصلحة حيث ووجه بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 
d592e38e-6398-4645-babd-a9c67b9ddb3c
 
كما تحدث المستشار عمر مروان في كافة الامور وأدق التفاصيل الادارية والفنية ثم تفقد الديوان العام والتجديدات والتطوير الذي تم به.
 
 
كما قام أيضا على هامش الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وبصحبته الدكتور جمال يقوت وقيادات المصلحة بالزيارة الميدانية داخل كل إدارة من إدارات المصلحة وتحدث مع العاملين واستمع إليهم، كما تفقد مكتب جنوب القاهرة والذى أشاد بما تم من تطوير وميكنة المكتب والحفظ بمكتب جنوب القاهرة.
 
343cd09d-4c6a-460c-a7d3-a973beb3fddc
 
 كما أشاد مساعد وزير العدل بالامين المساعد بمكتب جنوب القاهرة حنان أحمد العزب  ووجه لها الشكر وجميع العاملين على هذا الجهد المبذول.
 
وفي نهاية الزيارة أعرب الدكتور جمال يقوت رئيس القطاع عن امتنانه وسعادته وجميع العاملين بهذه الزيارة والتي تعد دفعة قوية لجميع العاملين.

الشهر العقارى

وزير العدل

انتخابات اللجنة العمالية

مكاتب التوثيق

الشهر العقارى والتوثيق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة