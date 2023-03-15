محافظ بورسعيد يشهد معرض ختام أنشطة الصفوف الأولى بنادى المعارف بعد تطويره

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، نادي المعارف الرياضي للعاملين بالتربية والتعليم بعد تطويره وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلى الألفي، نقيب معلمي بورسعيد ولفيف من قيادات التعليم بالمحافظة.

وشهد محافظ بورسعيد، فعاليات معرض ختام أنشطة توجيه الصفوف الأولى المقام بنادي المعارف الرياضي والذي شارك فيه 60 مدرسة للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بمعروضاتهم اليدوية ووسائل الإيضاح من صنع الطلاب.

وتفقد المحافظ، أروقة المعرض الممتدة بطول ملعب الكرة الخماسية مستمعا لشرح الطلاب حول معروضاتهم ووسائل الإيضاح التي أعدوها بأنفسهم تحت اشراف توجيه عام الصفوف الأولى وأقسامه بالإدارات التعليمية.

وأثنى محافظ بورسعيد، على جودة المعروضات والمنتجات المنتشرة بجميع أقسام المعرض، مشيرا إلى أن إلتزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة هو أساس ابداعاتهم نظراً لممارستهم مختلف أنواع الأنشطة التربوية داخل المكان الشرعي لتلقي العلم وهو المدرسة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالحفل وأنشطة الطلاب، والتي شملت عرض حفل استعراضي غنائي، وأعمال مجسمات من صنع الطلاب بنادي المعارف الرياضي، كما وجه الشكر لوكيل وزارة الترببة والتعليم ببورسعيد لحرصها على توفير مختلف الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم لمديرية التربية والتعليم، لاستمرار تنفيذ كافة الانشطة الطلابية التي تساهم في تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بتوفير أكبر قدر من البرامج والأنشطة الثقافية للطلاب في المدارس، إلى جانب المواد الدراسية، لتحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية، و ربط الطلاب بالمدرسة و تأهليهم بالشكل الامثل

وعلى هامش المعرض، أقيم حفل تضمن العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية الجماعية والفردية بمشاركة 9 مدارس مدعوم فنيا من إدارة الوسائل التعليمية وقد لاقت جميع فقراته استحسان وقبول الحاضرين.