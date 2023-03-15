محافظ بورسعيد: المصرى سيلعب فى استاده الجديد قريبا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن إنشاء استاد النادى المصرى الجديد، اليوم الأربعاء، موقع الاستاد القديم الذى تجرى عليه أعمال إنشاء الاستاد الجديد.

واستمع المحافظ من مهندسي المشروع حجم الأعمال الجارية، حيث بدأت أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، كما استغرق هدم استاد نادى بورسعيد الرياضي 20 يومًا، وبدأت أعمال الحفر يوم 7 مارس الجاري والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات والمشروع بالكامل 18 شهرا.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم، مضيفًا: "نشهد يوم تاريخي، والمصري سيلعب في استاده قريبا خلال قرابة عام ونصف، وسيستقبل اللاعبين والجماهير، وأشكر نواب بورسعيد وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية التي تعمل لخدمة المشروع".