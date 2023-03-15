مركز التموين النموذجى ببورسعيد يحصد المركز الأول فى مسافة التميز الحكومى

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بحصول مركز التموين النموذجي المطور ببورسعيد علي المركز الأول في التميز الحكومى، نتيجة للجهد الفعال والاداء المتميز، والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود، مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.