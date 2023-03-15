فوز 186 مواطنا بقرعة الحج العلنية بسوهاج.. ومدير الأمن يهنئ الفائزين "صور"

شهد اللواء مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادات مديرية اليوم القرعة العلنية للحج 2023 في محافظة سوهاج والتي أقيمت بالقاعة الكبرى بالمدينة، بحضور عدد من قيادات المديرية، وتم إعلان فوز 180 شخصا، و93 احتياطيا، وتخصيص نسبة 3% لكبار السن، بعدد 6 أشخاص وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية إجراء القرعة لضمان الشفافية.

جاء إعلان النتيجة وسط فرحة عارمة من قبل المتقدمين، وتم إطلاق الزغاريد من قبل الفائزين بقرعة الحج، إضافة إلى إطلاق التلبية، وسط حالة من الارتياح، وسيتم إرسال أسماء الفائزين بكل مركز شرطة على حدا لاستكمال باقى الإجراءات المنظمة لهذا الأمر.

ومن جانبه، تقدم اللواء مساعد الوزير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بالتهنئة لحجاج بيت الله الحرام، الذين من الله عليهم اليوم وفازوا فى القرعة، وطالبهم بأن يخلصوا الدعاء لمصرنا الغالية، وأن يحفظها من كيد الأشرار ومن المتربصين بها، وأن يحفظ رئيسها ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعم الرخاء على كل أرجاء مصر، ويجعل لها من أزمة مخرجا وتظل مصر رائده على كلا المستويات الدولية والإفريقية والعربية.

هذا وقد تقدم هذا العام عدد 2122 مواطنا من مختلف مراكز محافظة سوهاج، وجاءت النتيجة بحصول المتقدمين بقسم الكوثر ومركز أخميم على 15 تأشيرة وقسم جرجا على 8 تأشيرات، ومركز جزيرة شندويل على تأشيرتين، وقسم أول سوهاج على 10 تأشيرات، وقسم ثان سوهاج على 22 تأشيرة، وقسم طهطا على 8 تأشيرات، ومركز البلينا على 21 تأشيره، ومركز العسيرات على 7 تأشيرات، ومركز المراغة على 9 تأشيرات، ومركز المنشاه على 10 تأشيرات، ومركز جرجا على 13 تأشيره، ومركز جهينة على 11 تأشيرة، ومركز دار السلام على 3 تأشيرات/ ومركز ساقلته على 7 تأشيرات، ومركز سوهاج على 15 تأشيرة، ومركز طما على 9 تأشيرات، ومركز طهطا على 10 تأشيرات ليصبح عدد الفائزين هذا العام 180 حاج بالإضافة 6 فائزين من كبار السن.

وكانت مراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن سوهاج، تلقت طلبات حج القرعة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.



أحد المتقديمن يتضرع للمولى عز وجل طالبا الفوز



الحضور بالقرعة



المتقدمين لللحاج هذا العام (1)



المتقدمين لللحاج هذا العام (2)



دموع وفرح بالقرعة الخاصة بالحج



قيادات المديرية بالقرعة



مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ومدير أمن سوهاج بالقرعة