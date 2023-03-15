فعاليات لترشيد استهلاك المياه بمدارس ونوادى كفر الشيخ ضمن حملة "كل نقطة بتفرق"

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت شركة مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الفعاليات خلال الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب والذي يقام بقرية الربع بمركز بلطيم، منها إقامة أمسية ثقافية تحت عنوان "دوار العمدة وترشيد الاستهلاك" في إطار شعار الحملة، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان " كل نقطة بتفرق" بحضور ممثلي مدير الثقافة (قصر ثقافة بلطيم ) ،ومنطقة الوعظ بلطيم، ونادي أدب بلطيم والبرلس، وممثلي مديرية الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الشعراء والأدباء ، وذلك بقاعة مركز الشباب والرياضة بقرية الربع، واشتملت الأمسية على حث الجهات المشاركة الحاضرين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه ووجوب تغيير السلوكيات الخاطئة.



كما نظمت الشركة فاعليات المباراة النهائية بدوري "كأس المياه"، وذلك على أرضية ملعب مركز الشباب والرياضة بقرية الربع مركز بلطيم، وسوف يتم تكريم الفريق الفائز بالبطولة بالحفل الختامى، والذي سوف يقام بمعسكر الشباب والرياضة بمصيف بلطيم .



صرح اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بقيام فريق التوعية بالشركة بزيارة مدرسة الخنساء الابتدائية بقرية الربع بمركز بلطيم، بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية .



وأوضح عبد الغني، قيام الفريق بعمل بعض الأنشطة التفاعلية والترفيهية للطلاب بالمدرسة جاءت هذه الأنشطة على شكل السلم والتعبان، والعجلة الدواره، وعمل ورشة رسم وتلوين، ومسرح عرائس للطلاب ، لتعليم الطلاب مهارات ، ومعرفتهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه ، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وشرح مراحل تنقية المياه والجهد المبذول من الشركة لتوصيل مياه نقية آمنة صالحة للشرب .



وأكد رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، جرى تنفيذ ورشة سباكة خفيفه لتعليم مبادئ السباكة للشباب، وذلك للحفاظ على كل قطرة مياه بمركز شباب الربع بمركز بلطيم ، وكذلك تنفيذ ندوة مع ابناء القريه بعنوان" كن ايجابيا وشارك فى الترشيد"، واختتم فريق التوعيه اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب ، بدرس ديني بمسجد بلال ابن رباح بالتعاون مع مديرية الأوقاف بهدف تأصيل مفاهيم وثقافته الترشيد.





الاراجوز بمدرسة لترشيد المياه



ترشيد المياه بالمدارس



تعدد الفعاليات بمدرسة عن ترشيد المياه



جانب من فعاليات مدرسة عن ترشيد المياه



حملات طرق الابواب



فعاليات بالمدارس عن ترشيد مياه الشرب



فعاليات بطابور الصباح بمدرسة الخنساء بالربع



فعاليات ترشيد المياه بمدرسة ببلطيم