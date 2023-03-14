اليوم السابع
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كل نقطة بتفرق.. استمرار فعاليات "الأسبوع المائى" بقرية الحسانيين بالجيزة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:34 م
كل نقطة بتفرق.. استمرار فعاليات "الأسبوع المائى" بقرية الحسانيين بالجيزة فعاليات "الأسبوع المائى" بقرية الحسانيين بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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واصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ فعاليات الأسبوع المائي للحملة القومية لترشيد المياه، والمقامة بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمياه مارس 2023.

وشهد اليوم الخامس للحملة القومية لترشيد المياه، أنشطة توعوية وخدمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد استهلاك المياه، حيث شهدت مدارس الشهيد محمد عادل الطويل للتعليم الأساسي ومدرسة المصطفي الثانوية أنشطة تفاعلية وثقافية للطلاب تهدف إلي رفع الوعي المائي.

فيما تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية بمعهد فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإعدادي والثانوي الأزهري، تم خلالها حث الطالبات على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه.

واستمرت الشركة في عمل حملات طرق أبواب وحملات توعية للمواطنين ورفع عينات مياه للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

جدير بالذكر أن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أوضح أن الشركة قدمت خلال اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية للمواطنين بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر.

وأشار بدوي، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة باستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال، وعمل حملات طرق الأبواب وحملات توعية لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل التوعية المائية.
 
الاحتفال باليوم العاملي للمياه
الاحتفال باليوم العاملي للمياه

الأسبوع المائى بقرية الحسانيين بالجيزة
الأسبوع المائى بقرية الحسانيين بالجيزة

الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في قرى الجيزة
الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في قرى الجيزة

الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه
الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه
حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه

فعاليات الأسبوع المائي في قرى الجيزة
فعاليات الأسبوع المائي في قرى الجيزة

 


كل نقطة بتفرق

الحملة القومية لترشيد المياه

ترشيد الاستهلاك

مياه الجيزة



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