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فرنسا تعرض تابوت رمسيس الثانى فى باريس أول أبريل بموافقة استثنائية من مصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:59 م
فرنسا تعرض تابوت رمسيس الثانى فى باريس أول أبريل بموافقة استثنائية من مصر الملك رمسيس الثانى
كتبت: هناء أبو العز

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قالت  صحيفة سى نيوز الفرنسي، إنه سيتم عرض تابوت الملك  رمسيس الثاني  في باريس بدءًا من أبريل المقبل بموافقة استثنائية من مصر.
 
وكان مجلس الوزراء  قد وافق على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام في  باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.
 
ونشرت الصحيفة معلومات عن الملك رمسيس الثانى مشيرة إلى أنه حاكم عظيم، أحد أشهر فراعنة الأسرة التاسعة عشر، ولأول مرة منذ 45 عامًا، سيغادر نعشه الملون من خشب الأرز مصر بشكل استثنائي لعرضه في باريس ، كجزء من معرض، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بهذا العمل الذي لا يقدر بثمن اعتبارًا من أبريل المقبل في Grande Halle de la Villette.
 
ورمسيس الثانى هو  ثالث أطول عهد في التاريخ، سبقه الملك لويس الرابع عشر (72 عامًا من الحكم) والملكة إليزابيث الثانية (70 عامًا من الحكم). 
 
وشيد رمسيس الثاني العديد من المعالم الآثرية في جميع أنحاء مصر. من بينها "معبد ملايين السنين" ، وكذلك معابد أبو سمبل ، التي أقيمت لمجد الفرعون وزوجته المفضلة نفرتاري.
 
وقال الصحيفة الفرنسية:نحن مدينون له أيضًا ببناء مسلتين لمعبد آمون في الأقصر ، إحداهما موجودة حاليًا في ساحة الكونكورد في باريس، حيث  تم عرضها على فرنسا عام 1829 من قبل حاكم مصر وقتها محمد علي.
 
ويعد الملك رمسيس الثانى فاتح عظيم قاد العديد من الفتوحات لحماية وتوسيع مملكته، مع جيشه، كما أنه  كان أشهر فرعون في العالم يجمع النساءـ ، و كان لديه عشرات من الزوجات الملكيات ، بما في ذلك سيس-نيفيرت وبنتانات ونفرتاري ، المفضلة لديه ، وأكثر من 200 محظية ، وأنجب منهم مائة طفل.

فرنسا

الملك رمسيس الثانى

نفرتارى

محمد على

باريس

اليوم السابع بلس



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