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الحكومة توافق على سفر تابوت رمسيس الثانى لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بفرنسا

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:47 م
الحكومة توافق على سفر تابوت رمسيس الثانى لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بفرنسا تمثال رمسيس الثانى
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.
 
ويقام معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني باستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة. 
 
 
 

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