ضبط 300 لتر زيت وربع طن سكر مجهول المصدر بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 300 لتر زيت طعام، 250 كيلو سكر مجهول المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز كفر صقر، فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشى الإدارة، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المخالفات وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين وجاءت على النحو التالى: تحرير محضر رقم 3049 جنح كفر صقر زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 25 كرتونة بكل كرتونه 12 عبوة سعة العبوه لتر بإجمالى كميه قدرها 300 لتر زيت طعام، كذلك تم التحفظ على 25 باكته سكر بكل باكته 10 كيلو سكر بإجمالى كميه قدرها 250 كيلو جرام سكر.

وتحرير محضر رقم 3050 جنح كفر صقر مواد غذائى مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 25 علبه وزن العبوة 4 كيلو جرام بإجمالى كمية قدرها 100كيلو جرام بسكوت.

وتحرير محضرين بأرقام 3051، 3052 جنح كفر صقر لأنشطة تجارية مختلفة، لعدم الإعلان عن الأسعار.