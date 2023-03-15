سفارة إسبانيا بالقاهرة تدعم أول معسكر لرابطة الدورى الإسبانى يقام فى مصر

أعلنت سفارة إسبانيا فى القاهرة، اليوم الأربعاء، استقبال وفد رابطة الدورى الإسبانى (الليجا)، شهر أبريل المقبل، فى إطار دعم إقامة أول معسكر لها فى مصر، تحت شعار (LaLiga Camps Egypt).

وذكرت السفارة الإسبانية- فى بيان صحفى، اليوم- أن زيارة رابطة (الليجا)، أحد أعرق بطولات كرة القدم فى العالم، ووكالة إدارة الرياضة المصرية الشهيرة (SIXYARDS)، ستوفر فرصة رياضية ممتازة للشباب المصريين عشاق كرة القدم.

وأعرب سفير إسبانيا ألبارو إيرانثو عن سعادته بهذه المبادرة، مشيرا إلى أن "كرة القدم ليست مجرد رياضة، إنها لغة تواصل بين البشر، والثقافات والأمم".

وأوضح أن سفارة إسبانيا فى مصر تؤكد التزامها بدعم مبادرات لتنشيط التبادل الثقافى والتفاهم المتبادل بين الشعبين.

كما أعرب عن سعادته لتقديم السفارة الدعم لرابطة الدورى الإسبانى ووكالة (SIXYARDS)، لإقامة هذا المعسكر الكروى الرائع فى مصر.

من جانبه، أكد ممثل (الليجا) فى مصر راؤول أوستالى، أهمية المعسكر لتطوير المواهب الكروية فى مصر، وقال: "مصر تتمتع بتراث كروى ثرى، ويسعدنا المشاركة فى نمو هذه الرياضة فى مصر.. ومن ثم يعد المعسكر فرصة ممتازة لكى يطور اللاعبون مهاراتهم ويتعلموا من بعض أفضل المدربين فى العالم.. نعتقد أن هذا المعسكر سوف يلهم الجيل القادم من نجوم كرة القدم المصريين".

كما أعرب مدير (SIXYARDS) هشام عمرو مرزوق، عن تقديره للدعم المقدم من قبل السفارة وللتعاون مع (الليجا).

وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة وبتقديم خبرة (الليجا) فى كرة القدم إلى مصر، يعتبر هذا المعسكر فرصة ممتازة للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل والارتقاء بألعابهم إلى المستوى التالي".

وأوضحت السفارة الإسبانية- فى بيانها- أن معسكر (الليجا) لكرة القدم فى مصر يعد تجربة لا تُنسى للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل ورفع مستوى لعبهم.

وأضافت أنه من المقرر إقامة المعسكر خلال الفترة بين 21 إلى 26 أبريل فى مجمع مكادى باى السياحى فى الغردقة، وسيكون متاحًا للفتيان فى المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 17، وستشارك بالمعسكر مجموعة من المدربين المصريين، بالإضافة إلى اثنين من مدربى (الليجا) سيحضران من إسبانيا.

وفى ختام المعسكر، سيجرى اختيار 5 من المشاركين من قبل الفريق الفنى للمعسكر لزيارة مركز (LaLiga) الجديد فى مدريد، فى يوليو القادم، حيث سيستمتعون بأسبوع من التدريب على أعلى مستوى مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، ضمن أنشطة أخرى فى إسبانيا.

وسيشمل البرنامج دورات تدريبية ومباريات ودية وخطط تكتيكية داخل فريق، كما سيتاح للاعبين أيضًا فرصة المشاركة فى الدورات التعليمية حول اللغات والبرمجة والعلوم، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية الأخرى.