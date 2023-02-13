اليوم السابع
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ندوة مصرية – إسبانية حول علم المصريات للترويج للتراث الثقافى

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:24 م
ندوة مصرية – إسبانية حول علم المصريات للترويج للتراث الثقافى السفير الإسبانى فى الفاعلية
كتبت ـ هناء أبو العز

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تنظم سفارة إسبانيا في مصر بالتعاون مع كل من، مركز تسجيل الآثار المصرية (التابع المجلس الأعلى للآثار- وزارة السياحة والآثار المصرية) وجامعة كومبلتنسي بمدريد ورشة عمل بعنوان "طرق فعالة لترويج التراث الثقافي: تطبيق طرق التسويق والأعمال التجارية في مجال إدارة التراث الثقافي".

مصر واسبانيا
مصر واسبانيا

 

تهدف ورشة العمل إلى دعم و تعزيز العلاقات بين علماء المصريات من مصر وإسبانيا، وسوف تعقد في قاعة أحمد باشا كمال بالدور الأرضي بمقر وزارة السياحة والآثار (3 شارع العادل أبو بكر - الزمالك - خلال الفترة بين 13 و 15 فبراير 2023).

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر افتتاح الحدث سفير إسبانيا في مصر، ألبارو إيرانثو، وحاضر به كل من  د. خوسيه رامون بيريث أثينو و د. هشام الليثي (المديران المشاركان للبعثة الأثرية العاملة بمشروع المسح الأثري للجرافيتي الموجود بمنطقة وادي الخبيئة الملكية سي 2) و د. فيرونيكا بوي، مديرة ثقافية وخبيرة في تسويق وتطوير الأعمال.

وتتضمن الورشة على مدار يومين، تدريب العلماء السابق ذكرهم جمهور الحاضرين على التقنيات المختلفة المتعلقة بإدارة وترويج التراث الثقافي.

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

 

جدير بالذكر، أن مشروع المسح الأثري للجرافيتي الموجود في منطقة جنوب الدير البحري بالبر الغربي بمدينة الأقصر، هو مشروع تنقيب أثري بهذه المنطقة الجبلية ينفذه فريق علمي بإدارة جامعة كومبلتنسي بمدريد ومركز تسجيل الآثار المصرية التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار.

 

السفير الاسبانى بالقاهرة
السفير الاسبانى بالقاهرة

 

 


المجلس الأعلى للآثار

سفير إسبانيا في مصر

ألبارو إيرانثو

علماء المصريات من مصر وإسبانيا



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