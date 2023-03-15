زراعة الأشجار بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، زراعة الأشجار المثمرة، والتي تسلمتها محافظة كفر الشيخ، وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توزيعها على المجالس المحلي والمديريات المتعددة وعددها 225 ألف شجرة، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بقر الروضة والحدادى وأبو غنيمة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ميدانياً أعمال الزراعة والتجميل بحى غرب كفر الشيخ على طول امتداد طريق صبري القاضي، من اتجاه طريق كفر الشيخ - دسوق، وحتى طريق سخا - محلة موسى، جاء ذلك بإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومساعد رئيس حي غرب للنظافة والتجميل، ومدير المنتزهات والمشاتل بكفر الشيخ.

شهد على إبراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، زراعة الأشجار على الطرق ومختلف الشوارع الرئيسية والداخلية بالمدارس والمؤسسات الحكومية بالمدينة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "،جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء "جمال نور الدين"، محافظ كفر الشيخ ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة" 100 مليون شجرة" ، والمبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر".

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار بمركز شباب قرية شباس ، بحرم ملعب وحديقة المركز بإجمالى 1000 شجرة مثمرة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، بمشاركة نائب رئيس المدينة، وليد فلفل، ورئيس قرية شباس الشهداء، وطه سعد رجب، رئيس مجلس الإدارة ،و مدير المركز القفاص، تحت اشراف مدير ادارة الشباب والرياضة بدسوق، محمد انور مرسى.

وقال رئيس مدينة دسوق، إنه قد تم توريد حصة المركز من الأشجار المثمرة ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج، )، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بنطاق المركز والمدينة والقرى التابعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء ،ومسئولى إدارات التشجير.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى ، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.



زراعة الاشجار المثمرة بميادين كفر الشيخ



التجهيز لزراعة الاشجار



زراعة الاشجار بكفر الشيخ



زراعة الاشجار حول ملعب مركز شباس الشهداء