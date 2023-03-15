جامعة القناة تطلق قافلة طبية لعلاج طلاب مدرسة إعدادية بالإسماعيلية.. صور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، ضمن مبادرة " صحتك تهمنا"، ومشاركة جامعة قناة السويس بها فى إطار دورها المجتمعى وتوجهها إلى مدرسة طه حسين الإعدادية بنين ( إدارة جنوب التعليمية)؛ مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة فى مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعى الصحى والتثقيفى بالأمراض المختلفة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وقدمت القافلة الطبية 505 كشف طبى، والأدوية بالمجان لطلاب ومعلمى المدرسة، وذلك فى التخصصات الطبية المختلفة ما بين جلدية ورمد، أنف وأذن وحنجرة، وباطنة، وجلدية، وطب الأسرة، والعظام، والأسنان.

تأتى القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أشرف على تنفيذ القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.