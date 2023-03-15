اليوم السابع أول من وظف صحافة الموبايل بشكل كامل فى المؤتمر الدولى للمعهد الألمانى للأبحاث الشرقية

كتب محمد ثروت

أكدت الدكتورة رباب عبد الرحمن أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة حلوان وكيل المعهد العالى الدولى للإعلام أن اليوم السابع أول مؤسسة إعلامية عربية قامت بتوظيف صحافة الموبايل بشكل كامل فى صناعة تقارير إخبارية واستغنت عن الكاميرات التقليدية فى عمل المراسلين الميدانين، ضمن مفهوم الصحفى الشامل الذى يقوم بتوظيف التقنيات الرقمية.

جاء ذلك فى ختام فعاليات مؤتمر "التعايش في العصر الرقمى" الذى يشارك نحو 50 باحثا دوليا من الأكاديميين والباحثين من مصر والجامعات العربية والعالمية من مصر وكندا وألمانيا وعمان وتونس والمغرب ولبنان والعديد من الدول وينظمه المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية ببيروت، حول موضوع العيش فى العصر الرقمى: التكنولوجيا وتاثيرها على الثقافة والمجتمع.

وكانت فعاليات المؤتمر قد افتتحها كل مدير المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية الدكتور "توماس فورتز" ورئيس القطاع التعليمى والثقافى بالسفارة الألمانية بالقاهرة الدكتور فيليكس هالا وكل من الدكتور أحمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامى الذى تحدث عن البيئة والفتوى الرقمية والدكتورة ياسمين آمين من المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية بالقاهرة.

اليوم السابع فى مؤتمر العيش فى عصر الرقمنة

فى ذات السياق، تحدث الدكتور محمد ثروت الباحث فى دراسات التسامح دور الإعلام الرقمى فى توعية الشباب المصرى بتحديات الهوية الثقافية، وتناولت الدكتورة سهام نصار أستاذ الصحافة بجامعة حلوان مستقبل الدراسات الإنسانية فى العصر الرقمى. وتناولت ورقة الدكتور رامى عطا جهود دعم المواطنة والحوار عبر شبكات التواصل الاجتماعى وتحدثت الدكتورة نورهان عباس عن أخلاقيات الإعلام الرقمى، وشارك الدكتور قاسم المحبشى بدراسة عن صورة الإنسان فى العصر الرقمى كما يتحدث فيه نخبة من كبار أساتذة الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية .

وتحدث الكاتب الدكتور محمد ثروت عن الإسهامات التي تقدمها وسائل الإعلام الإلكتروني في مواجهة تحديات العولمة الثقافية، وتأثير الشبكات الاجتماعية على الهوية الثقافية. ومن خلال أدوات تحليل المحتوى، سنتمكن من معرفة الاتجاهات المتضمنة في المواد الصحفية المنشورة في وسائل الإعلام الإلكترونية المصرية خلال الفترة محل الدراسة. بينما تناول الدكتور حسام الدين درويش الباحث بجامعة كولن الألمانية لمجتمع الشبكى الافتراضى متحدثا عن أخلاق التواصل فى العصر الرقمى. ونظريةً لسمات المجتمع الشبكى الافتراضى العربى الإسلاماتى أو أخلاقية التواصل فيه بوصفه جزءًا من العالم الرقمى.

مدير المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية

كما ضم المؤتمر أوراق بحثية عن التحولات الثقافية و والواقع الرقمي والتكنولوجيا والمعاصرة والاجتماعية والدين والعالم المعاصر ، كما يناقش الباحثون و المتخصصون ومنهم الدكتور عيد محمد والدكتور زياد فهد من جامعة نوتردام بلبنان والدكتور ايلى دناوى من جامعة البلمند بلبنان والذى تحدث عن الانسنة والرقمنة ، والدكتور محمد عبد المجيد استاذ كرسى الذكاء الاصطناعى وسعاد التميمي استاذة بجامعة سوسة بتونس والعديد من العلماء موضوعات متعددة حول التكنولوجيا والدين والصحافة وعلوم الاجتماع والدكتور عماد عبد المسيح أستاذ اللاهوت . وتناول الباحث صبحى زين، الخطاب الدعوي وتحولاته عبر العالم الافتراضي؛ دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نموذجا.