القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بـ 3 جوائز فى الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء المجالس النيابية، والهيئات القضائية، وأمين عام جامعة بنها.



وأكد الدكتور جمال سوسة، فوز هند السعدني بكلية الهندسة ببنها بالمركز الثالث ضمن أفضل موظف حكومي، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة ضمن أفضل 5 مديرين عموم، وكذلك فوز الدكتور شادى المشد مدير البوابة الالكترونية ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية.



وقال رئيس الجامعة، إن هذا الإنجاز يأتى نتيجة جهد وعمل دؤب من إدارة الجامعة، والعمل فى فرق عمل منظمة فى إطار خطة طموحة للجامعة تتسق مع المتغيرات الجديدة وتهدف لإحداث نقلة نوعية للجامعة وجعلها في مصاف الجامعات العالمية من خلال تطبيقات التحول الرقمي ونظم الجودة الادارية ISO 9001 لسنة 2015 ، والسلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018 ، وتعزيز روح المنافسة الشريفة نحو التميز الحكومى والابتكار واقتصاد المعرفة.



وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للفائزين من الجامعة بجوائز التميز الحكومي والذى يأتي تتويجًا لجهودهم في تحسين العمل ويُحفِّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جامعة بنها تفوز بـ 3 جوائز فى الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي



