المنيا جميلة.. مبادرات تجميل ورسم على الحوائط وجداريات أبو قرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا فى مختلف القطاعات، سواء مع مبادرة حياة كريمة التى تزين القرى بالمشروعات وتحولها إلى قرى نموذجية، أو عم طريق أعمال التجميل والرسم على الجدران للارتقاء بالمنظر الحضارى، أو مبادرات اخرى تدعم الأعمال الخيرية مع قدوم شهر رمضان المبارك وتزامنا مع إحتفالات محافظة المنيا بعيدها القومى والذى تحتفل به المحافظة يوم 18مارس من كل عام.

أطلق تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضارى بنطاق المدينة من خلال الرسم على الحوائط والجدران ودهان الأرصفة والتجميل لتعظيم مشاركات المجتمع المدنى مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد رئيس المركز على أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدنى لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة من اجل أن يتم تعميمها بنطاق المركز للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين على مستوى المركز.

وأضاف رئيس المركز أن مشاركات الشباب الواعد فى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدنى بمركز ابوقرقاص فى مثل هذه المبادرات تؤكد عظمه الانتماء لدى أبناء مركز ابوقرقاص بصفه خاصه والشباب المصرى جميعا بصفه عامه.

ومن ناحيته قال عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه تتم بالفعل أعمال الفريق فى إطار المبادرة المشار إليها بعمل جداريات بالشوارع العامة وطريق مصر اسوان الزراعى ورسم أعلام محافظة المنيا.

ديرمواس

دشنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، مبادرة "مدرسة داعمه للخير"، بالتنسيق والتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومؤسسة حياة كريمة، وذلك بمدرسة دير مواس الرسمية للغات، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لتجهيز عدد من المساعدات التى تتضمن شنط مواد غذائية يتم توزيعها على الطلاب بمشاركة أولياء الأمور.

وقال عامر طه رئيس المركز، إن فعاليات المبادرة تضمنت ثلاث محاور رئيسية هم، مدرسة داعمة للخير، مدرسة داعمة للعلم، مدرسة داعمة للأنشطة، حيث تم تجهيز 150 شنطة محملة بالمواد الغذائية يتم توزيعها على الطلاب، ولفت إلى أن المبادرة تعد نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية وتأكيدا للجهود المبذولة لدعم المشاركة المجتمعية والمساهمة فى تقديم المساعدات لكافة الفئات، بهدف دعم العمل الأهلى والمجتمعى، ودعم الأفكار الإيجابية للطلاب لتحقيق المساهمة والمشاركة الاجتماعية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

الاسبوع المائى

أطلقت محافظة المنيا فعاليات الأسبوع المائى، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بقرية ابو فليو التابعة لمركز المني

وقال المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن فعاليات الأسبوع المائى، تأتى بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومديريات، الثقافة – التربية والتعليم - الشباب والرياضة - الاوقاف- التضامن الاجتماعي- دور العبادة،، كما تتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمترددين على المكتبات وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه وورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة، وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب، كما تتضمن الأنشطة خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم تقديم كافة الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال سيارات التوعية وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة

100مليون شجرة

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة، وزراعة الاشجار المثمرة، بكافة المراكز من ديرمواس جنوبا حتى العدوة شمالا، وتقوم الوحدات المحلية بزراعة الاشجار بمختلف الاماكن بالمراكز وعلى الطرق السريعة.



جانب من المبادرة (1)



جانب من المبادرة (2)



جانب من المبادرة (3)



جانب من المبادرة (4)



جانب من المبادرة (5)



جانب من المبادرة (6)



جانب من المبادرة (7)