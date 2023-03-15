وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن التصريحات حول وجود خطط مزعومة لنقل العاصمة الروسية إلى عمق البلاد والتي تروج لها أوكرانيا، عارية عن الصحة وكاذبة ولا تتوافق مع الواقع بتاتا.

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كان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، قد تحدث في وقت سابق عن نقل العاصمة إلى عمق روسيا"، لافتا إلى أن هناك العديد من العمليات الأخرى جارية بالفعل.