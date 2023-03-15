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القاهرة الإخبارية: قائد مشاة البحرية الأمريكية يرجح تطور حوادث الطائرات مع روسيا

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:13 م
القاهرة الإخبارية: قائد مشاة البحرية الأمريكية يرجح تطور حوادث الطائرات مع روسيا بايدن وبوتين
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قائد مشاة البحرية الأمريكية يرجح تطور حوادث الطائرات مع روسيا.

فيما قالت السلطات الأمريكية، إن الاتصالات مع موسكو لمنع الحوادث العرضية "سيئة".

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسى سيرجى شويجو أن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها فى المجال الجوى الدولى، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفى أجراه وزيرا الدفاع الروسى والأمريكى، قال أوستن: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولى بذلك".

وأضاف: "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".

 

 


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