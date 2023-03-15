اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 02:45 م
أكرم القصاص
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الدنمارك تنشئ صندوقاً بمليار دولار لمساعدة أوكرانيا

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:41 م
الدنمارك تنشئ صندوقاً بمليار دولار لمساعدة أوكرانيا الدنمارك
وكالات

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قالت حكومة الدنمارك الأربعاء، إنها ستُنشئ صندوقاً بقيمة سبعة مليارات كرونة دنمركية (1.01 مليار دولار) لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية وتجارية لأوكرانيا خلال العام الجاري.

وسيخصص الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنمركية في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن للصحفيين "يمثل هذا إلى حد كبير انعكاساً لرغبات أوكرانيا، التي أصبحت تتعلق الآن بإعادة الإعمار فضلاً عن المساعدات العسكرية والإنسانية".

 

 


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الأزمة الأوكرانية

العملية العسكرية الأوكرانية



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