اليوم السابع
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العثور على جثة جندى أمريكى فى سيارة بالقرب من مبنى البنتاجون

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:58 م
العثور على جثة جندى أمريكى فى سيارة بالقرب من مبنى البنتاجون البنتاجون
كتبت: نهال أبو السعود

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 تم العثور على أحد أفراد الخدمة العسكرية ميتا فى سيارة كانت متوقفة خارج البنتاجون بعد ظهر الثلاثاء، وفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لفوكس نيوز.

 

قال الجنرال بات رايدر السكرتير الصحفى للبنتاجون أن الضباط استجابوا لدعوة لإجراء فحص رعاية عندما وجدوا جثة شخص مجهول الهوية، وقال رايدر: "فى حوالى الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، تلقى مركز عمليات البنتاجون مكالمة تطلب إجراء فحص رعاية لعضو فى الخدمة العسكرية".

 

وقال رايدر إن ضباط شرطة البنتاجون استجابوا لموقف نورث بارك، حيث اكتشفوا أن الجندى فى سيارته قد مات على ما يبدو، كما استجابت خدمات الطوارئ الطبية فى مقاطعة أرلينجتون وأكدت وفاة الشخص، وفقًا للمتحدث.

 

ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن هوية الفرد أو سبب الوفاة، ولازال التحقيق فى الوفاة مستمر.


البنتاجون

اخبار أمريكا

وزارة الدفاع الامريكية

الولايات المتحدة



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