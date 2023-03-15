التنمية المحلية: سيل متوسط خرج عن مساره بشمال سيناء دون مخاطر

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن حالة الطقس غير المستقر فى بعض المحافظات إلى تعرض محافظة شمال سيناء إلى سيل متوسط خرج عن مساره، قاطعا لطريق "الحسنة بغداد"، قادم من طريق نخل البروك، ولم يشكل خطورة على القرى المجاورة، وتم غلق طرق الحسنة بغداد، والحسنة نخل، والحسنة صدر الحيطان.

كما أشار التقرير إلى تكون سيول ضعيفة فى محافظة جنوب سيناء بأودية مجروح، ووتير بنويبع، وبين طابا ورأس النقب، وطابا وهايتى، داخل مجراهم الطبيعى، ولا توجد خطورة على القرى المجاورة، كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن محافظات الاسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والدقهلية واسيوط وبورسعيد والقليوبية.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار التقرير إلى وجود امطار رعدية متفاوتة على مدن ابوصوير والقنطرة غرب ومدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية، وامطار على مركز ومدينة فوة وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وامطار متوسطة على مركز بئر العبد وأبورديس والعريش والحسنة بمحافظة شمال سيناء، وامطار متقطعة على مدن محافظة مطروح، وامطار متوسطة على الزعفرانة ورأس غارب وجبل الزيت مع نشاط للرياح بمحافظة البحر الاحمر، وامطار خفيفة على قرى دشلوط وساو والكودية وديروط بمحافظ اسيوط، وامطار متوسطة على بعض مدن بورسعيد والقليوبية، وقامت الأجهزة التنفيذية والمحافظون بمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.

وطالب اللواء هشام آمنة من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشددا اللواء على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم والرقابة المستمرة على تواجد معدات الشفط وازالة تراكمات المياه لسيولة الحركة المرورية.