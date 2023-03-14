أمطار شديدة ورعد وبرق على مدنية الطور بجنوب سيناء

شهدت مدينة طور سيناء منذ قليل مساء اليوم، الثلاثاء، سقوط أمطار شديدة وبرق ورعد والغيوم ورياح خفيفة غطت سماء المدينة.

أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية بها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وجاء هذا تزامنا مع حالة من الطقس السيئ وهطول أمطارغزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة.

حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالطرق والشوارع والميادين، كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح اية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية

ويتابع المحافظ علي مدار الساعة الموقف بجميع مدن المحافظة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة للتقارير المرسلة اولا باول من مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد