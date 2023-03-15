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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:17 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 15514 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2678 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 18302 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 6439 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4147 نقطة.

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